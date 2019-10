Duitse politie schiet gewapende man neer die dreigt met bloedbad bij tankstation langs snelweg

De politie kreeg gisteravond omstreeks 22.38 uur een melding over een gewapende man met explosieven bij Raststätte Michendorf-Süd langs de snelweg A10 ter hoogte van Potsdam (Brandenburg). Bij aankomst van de eerste agenten, had de verdachte duidelijk zichtbaar een vuurwapen in de hand. Hij richtte het op de politiemensen en op het nabijgelegen bureau van de snelwegpolitie, riep dat hij een bomgordel om had en dreigde zichzelf op te blazen in het ernaast gelegen tankstation zodra de agenten dichterbij zouden komen.



De politie van Brandenburg liet een onderhandelingsteam ter plaatse komen en vroeg om versterking van de collega’s in Berlijn. Die lieten een hondenbrigade en een speciaal interventieteam van de politie (SEK, Sondereinsatzkommando) uitrukken. De rustplaats werd intussen geëvacueerd, de snelweg ging in beide richtingen dicht. Onder de 64 geëvacueerden bevonden zich ook enkele kankerpatiënten. Het groepje was met een bus onderweg naar een ziekenhuis. De vrijwillige brandweer ontfermde zich over de patiënten.



Na urenlang tevergeefs geprobeerd te hebben om de man op andere gedachten te brengen, schoten leden van het speciaal interventieteam hem omstreeks 04.10 uur vanmorgen neer en overmeesterden hem. Vlak daarvoor wist de man nog uit te halen met een mes naar een politiehond. Die raakte zwaargewond en moest geopereerd worden. De verdachte werd gewond afgevoerd naar een ziekenhuis, waar hij zich vanmiddag nog steeds bevond.

Nepwapen

Op zijn lichaam werden volgens de politie geen explosieven gevonden. In de rugzak van de man evenmin. Zijn vuurwapen bleek bij nader onderzoek nep te zijn. ,,Mogelijk gaat het om een airsoftwapen (balletjespistool dat op een echt pistool lijkt, red.)’’, verklaarde een politiewoordvoerster vanmiddag.



Het motief van de man, een Duitser over wiens identiteit volgens de politie nog twijfel bestaat, is niet bekend. Hij deed geen extremistische uitlatingen, verklaarde een politiewoordvoerder tegenover de krant Berliner Morgenpost.

