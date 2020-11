Duitse politie vindt botten vermiste man, mogelijk slachtoffer van kannibalisme

Video Fransen kunnen in huid kruipen van kannibaal die Nederland­se (24) opat

17 augustus Bijna 40 jaar nadat hij de wereld had geschokt door in Parijs zijn medestudente Renée Hartevelt (24) te vermoorden en gedeeltelijk op te eten, krijgen de Fransen een inkijkje in de psyche van Issei Sagawa (69). De Japanse kannibaal staat centraal in een documentaire die vanaf vandaag te zien is in bioscopen in Frankrijk.