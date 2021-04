Duitse regering en deelstaten zijn het eens: uiterlijk vanaf juni een coronaprik voor iedereen

In Duitsland komt uiterlijk in juni een einde aan de corona-prikvolgorde. Dat hebben bondskanselier Angela Merkel en de leiders van de zestien deelstaten vanmiddag afgesproken. Dit betekent dat alle inwoners die dat willen dan een afspraak kunnen maken om ingeënt te worden tegen het virus.

Tot nu toe worden alleen risicogroepen ingeënt in Duitsland. In de meeste deelstaten zijn de groepen een en twee inmiddels gevaccineerd en is het inenten van de derde en laatste groep begonnen. Naar verwachting is groep drie eind mei ingeënt. ,,De prikprioriteit kan daarom uiterlijk in juni worden opgeheven’’, verklaarde de bondskanselier zojuist tijdens een persconferentie. ,,Dit betekent niet dat iedereen die dat wil dan een prik kan krijgen maar dan moet iedereen wel een afspraak kunnen maken.’’

Het vaccineren gebeurt nu in vaccinatiecentra en bij huisartsen. Vanaf juni gaan ook bedrijfsartsen prikken zetten, zei Merkel. Ze zat voor het eerst weer virtueel ‘rond de tafel’ met de deelstaatleiders na hun dramatische beslissing tot een ‘Paas-lockdown’, een maand geleden. Die beslissing moest een dag later worden ingetrokken wegens onuitvoerbaar. Maandagmiddag ging het niet over de coronakoers maar over een routekaart naar normaliteit waarbij het prikbeleid centraal stond.

Een agendapunt was ook hoe om te gaan met mensen die al zijn gevaccineerd of genezen. Volgens Merkel zouden ze binnenkort meer grondrechten terug moeten krijgen die nu beperkt zijn. Die teruggave van vrijheden is gebaseerd op een nieuw onderzoek van het Duitse RIVM. Daaruit blijkt dat mensen die al twee prikken hebben gehad, twee weken na hun inenting slechts nog een gering risico op besmetting vormen.

