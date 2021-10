Duitse SPD en FDP hebben ‘constructief’ gesprek over nieuwe regering

videoDe sociaaldemocratische SPD en liberale FDP hebben zondag hun eerste verkennende gesprekken over een mogelijke regeringsformatie na de Duitse federale verkiezingen als constructief omschreven. Ook gaven beide partijen aan dat na zestien jaar Angela Merkel (CDU) als bondskanselier er grote behoefte is aan politieke verandering in het land.

Na een twee uur durend overleg in Berlijn, waarbij onder meer klimaat, modernisering van de staat en buitenlands beleid aan de orde kwamen, zei SPD-partijvoorzitter Lars Klingbeil: ,,Het was constructief en zeer feitelijk.”

Ook FDP-partijvoorzitter Volker Wissing zei dat de kwesties op een constructieve manier zijn besproken. Tevens gaf hij aan dat inhoudelijke standpunten ‘op essentiële punten’ verschillend zijn. De sociaaldemocraten willen de rijkste Duitsers meer belasting laten betalen, de liberalen zetten juist in op lagere belastingen. De FDP wil daarom pas een definitief oordeel vellen over het verloop van de formatie als de vier grootste partijen met elkaar hebben gesproken.

Volledig scherm SPD-voorzitter Lars Klingbeil (rechts) staat na afloop van het gesprek de media te woord. FDP-voorzitter Volker Wissing luistert mee © EPA

Regering met twee partijen

De SPD van Olaf Scholz kreeg meer dan 25 procent van de stemmen en is daarmee de grootste partij van Duitsland. De conservatieve unie CDU/CSU bleef steken op ruim 24 procent. Zowel de sociaaldemocraten als de christendemocraten hopen een regering te vormen met dezelfde twee partijen: de progressieve klimaatpartij De Groenen, die 14 procent van de stemmen kregen, en de FDP, die het met 11 procent moest doen.

De Groenen hebben aangegeven het liefst in een coalitie geleid door de SPD te willen regeren, terwijl de FDP bij voorkeur aan een coalitie onder leiding van de CDU/CSU deelneemt. Na het gesprek met De Groenen zei SPD’er Klingbeil dat zijn partij nu klaar is voor besprekingen met twee andere partijen. ,,Dat willen we zo snel mogelijk.” Maar zondag overlegt CDU/CSU eerst nog met de FDP en dinsdag nog met De Groenen.

Volledig scherm Bondskanselier Angela Merkel sprak vandaag in Halle bij de herdenking van de eenwording van Duitsland © REUTERS

Robert Habeck, een van de leiders van De Groenen, prees zondag de bereidheid van de SPD om zaken in beweging te brengen. ,,Er was echt een constructieve sfeer en het was een heel goed gesprek.” De Groenen spraken eerder al twee keer met de FDP.

Verdeeldheid overwinnen

Bondskanselier Angela Merkel riep zondag de partijen op om hun verdeeldheid te overwinnen. Ze zei dat tijdens een toespraak in het Oost-Duitse Halle waar de eenwording van Duitsland van 31 jaar geleden werd herdacht.

,,We kunnen erover blijven discussiëren hoe we ons land in de toekomst moeten vormgeven, maar we weten dat we naar elkaar moeten luisteren en met elkaar moeten praten. We zijn verschillend, maar hebben ook overeenkomsten”, zei ze met een duidelijke verwijzing naar de pas gestarte besprekingen over een nieuwe regeringscoalitie.

Merkel is sinds 2005 aan de macht en blijft aan totdat de partijen hebben besloten wie een regering gaan vormen. Het kan nog weken of zelfs maanden duren voordat daar duidelijkheid over is.