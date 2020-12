Duitse vaccinatiechef die ‘stiekem’ eerder begon met inenten verwerpt kritiek gezondheidsminister

Die kon Kramers spontane actie niet waarderen. ,,We hadden met alle EU-partnerlanden en de zestien deelstaten afgesproken dat iedereen de vaccindoses zaterdag zou krijgen en dat we zondag samen zouden beginnen met de Europese vaccinatiecampagne’’, liet Spahn via zijn woordvoerder weten.



De gezondheidsminister stond gisteren in zijn hemd door de vroegtijdige vaccinatiestart in het district Harz. Die werd massaal opgepikt door binnen- en buitenlandse media en overschaduwde de persconferentie van Spahn ter gelegenheid van de officiële start van de inentingen tegen Covid-19 in Duitsland.

Geen tijd verliezen

Kramer begrijpt de kritiek van de federale minister niet. ,,Er werd steeds gezegd: bij corona telt elke dag. We hadden het vaccin zaterdag al en waren klaar om te beginnen met inenten. Waarom zouden we dan tot zondag wachten? Niemand begrijpt dat, ik ben blij dat we meteen begonnen zijn’’, reageert hij vandaag tegenover Bild.

De technisch manager kan er niet mee zitten dat Spahn door zijn toedoen gisteren in zijn hemd stond en dat Duitsland een modderfiguur sloeg op het Europese politieke toneel. ,,We werken hier voor onze bevolking, voor de mensen die in de Harz wonen, niet voor individuele politici die een startschot willen geven of een lintje willen doorknippen. Dat is onze plicht.’’

Quote We werken hier voor onze bevolking, voor de mensen die in de Harz wonen, niet voor individue­le politici die een startschot willen geven Immo Kramer, Vaccinatiechef Harz

Niet uit te leggen

De vaccinatiechef ziet geen enkele aanleiding voor het organiseren van ‘zo’n ceremonie’ voorafgaand aan de vaccinatiecampagne. Nog minder is een persconferentie in zijn ogen een reden om het vaccin een dag vast te houden. ,,We zien de grote wens van bewoners en medewerkers van bejaarden- en verpleeghuizen om ingeënt te worden en dan zouden ze een dag moeten wachten terwijl iedereen ervan overtuigd is dat er geen tijd verloren mag gaan? Dat valt niet uit te leggen”, zegt Kramer.

De vaccinatiechef verwerpt de kritiek aan zijn adres dan ook. ,,Ik vraag me af waarom niemand anders bereid was dezelfde beslissing te nemen en meteen te beginnen met inenten zodra het vaccin ter plaatse was.’’

Volledig scherm Edith Kwoizalla krijgt de coronaprik in het bejaardentehuis in Halberstadt. © AP

101-jarige

Door zijn ‘moedige’ optreden kreeg de 101-jarige Edith Kwoizalla uit Halberstadt zaterdag als eerste in Duitsland het coronavaccin toegediend. Gezondheidsminister Spahn liet via zijn woordvoerder weten verheugd te zijn over het feit dat ze was ingeënt en wenste haar het allerbeste.

Het eerste coronageval in Duitsland werd op 27 januari bekend. Inmiddels zijn ruim 1,6 miljoen besmettingen geregistreerd en 30.126 sterfgevallen als gevolg van Covid-19. De zeven dagen incidentie (het aantal besmettingsgevallen op 100.000 inwoners in een week) voor Duitsland als geheel daalde de afgelopen 24 uur van 161,3 naar 157,8. Het streefgetal is 50 of minder want dan dooft het virus langzaam uit. Om dit te bereiken, is sinds 16 december een harde lockdown van kracht. De maatregel geldt voorlopig tot 10 januari maar de verwachting is dat Berlijn en de deelstaten op 5 januari beslissen tot een verlenging.

Bij het vaccineren met het Duits-Amerikaanse BioNTech/Pfizer-vaccin komen bewoners van bejaarden- en zorgcentra als eerste aan de beurt. Daarna volgen 80-plussers, verpleegkundigen en ziekenhuispersoneel op afdelingen met een hoog besmettingsrisico of met patiënten die een groot risico lopen.

Volledig scherm Immo Kramer met de eerste lading vaccindoses op tweede kerstdag. © DPA

Volledig scherm Immo Kramer haalt de eerste doses van het BioNTech/Pfizer vaccin uit de koeltas. © Matthias Bein/dpa-Zentralbild/dp

