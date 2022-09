Duitse waarnemer weg bij schijnreferendum, Nederlandse blijft gewoon

Ouders Maddie McCann krijgen deksel op neus bij Europees hof na zaak tegen agent

De ouders van het vermiste Britse meisje Madeleine McCann zijn in het ongelijk gesteld door het Europees Hof voor de Rechten van de Mens. Het Hof is van oordeel dat Portugal de ouders eerlijk heeft gehoord in hun strijd tegen een voormalige Portugese politieagent die stelt dat ze zelf betrokken zijn bij de vermissing.

20 september