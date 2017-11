Duitsers in rep en roer: agenten onwel na openen verdachte brief

Volgens Duitse media was de vrouw naar de politie gegaan omdat de brief uit Afghanistan kwam, waar zij niemand kent. Op het politiebureau werd de envelop geopend. Toen de dienstdoende agenten en de vrouw rond zevenen klachten kregen, werd de brief in een vuilnisemmer gedaan en naar buiten gebracht. Ook werd de brandweer ingeseind. Die kwam met gillende sirenes van alle kanten toegesneld. Behalve korpsen uit de omliggende plaatsen werden ook veel vrijwillige brandweerlieden op de been gebracht.



Door de grote toestroom van hulpverleners was het een hectische toestand in Hemer. Straten werden afgesloten en het politiebureau was het middelpunt van de gigantische operatie, meldt nieuwssite IKZ-online. Nabij het bureau werden tenten opgezet, waarin de arts en de agenten werden ontsmet en door noodartsen gecontroleerd. Waardoor zij onwel werden, bleef echter onduidelijk. Bij onderzoek werd geen giftige of anderszins verdachte stof bij hen aangetroffen.



Buurtbewoners maakten zich door alle commotie zorgen. Brandweerlieden in beschermende kleding en persluchtmaskers zorgden voor een angstaanjagend tafereel. De komst van een compleet mobiel laboratorium, waar de envelop ter plaatse door een chemicus werd onderzocht, maakte het huiveringwekkende tafereel af. Pas om kwart over elf werd het sein veilig gegeven. Ook in de envelop werden geen gevaarlijke stoffen gevonden. De recherche heeft de brief meegenomen en start een onderzoek naar de curieuze zaak.