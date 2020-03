Duitsers plannen nieuwe Love Parade, elf jaar na dodelijke catastrofe

Organisator Rave The Planet maakte het nieuws vandaag bekend. ,,Alles is voorbereid. Nu hangt het ervan af of de mensen de parade willen”, verklaarde een woordvoerster tegenover Duitse media. De non-profitorganisatie hoopt tegen het einde van het jaar minstens 1,5 miljoen euro te hebben ingezameld zodat de nieuwe Love Parade kan plaatsvinden. Tot nu toe is er al ruim een half miljoen euro opgehaald.



Donateurs kunnen voor vijf euro een Rave-figuurtje kopen, variërend van Rave Hearts, Loving Lucy, Trance Gender en Gabba Luke tot Tech Mum en Power Paul. De poppetjes komen op een 50 meter lang schaalmodel van de Straße des 17. Juni te staan, de traditionele mijl van de Love Parade in Berlijn. Het technofeest beleefde in 1989 zijn eerste editie en had toen zo'n 150 deelnemers. Ze dansten op de Kurfürstendamm onder het motto ‘Peace, joy, pancakes’. In de loop der jaren groeide het uit tot een event met miljoenen deelnemers uit de hele wereld.



De tragedie tijdens de elfde editie in de stad Duisburg, waar op 24 juli 2010 maar liefst 21 doden en 600 gewonden vielen toen honderden bezoekers in de verdrukking kwamen bij de ingang, betekende het einde van het mega-event. De meeste doden vielen door verstikking. Tien vrouwen en elf mannen stierven ter plekke of later in een ziekenhuis. Onder hen de 22-jarige Nederlander Jan Willem van Helsdingen uit Hasselt bij Zwolle.