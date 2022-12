Duitsland pakt rechts-extremisten op die mogelijk een gewelddadige staatsgreep wilden plegen

De 25 opgepakte mensen worden ervan verdacht lid te zijn van de terroristische organisatie Rijksburgerbeweging, met als doel de bestaande rechtsorde in Duitsland omver te werpen en te vervangen voor hun eigen staatsvorm, aldus de openbaar aanklager. Het zou gaan om mensen die geloven in complottheorieën van onder meer QAnon.



Volgens hoofdaanklager Peter Frankwilde de extreemrechtse splintergroepering de macht grijpen en een nieuw Duits leger opzetten. Hij beklemtoonde dat de extreemrechtse stroming uiterst gevaarlijk is.



Onder de arrestanten is een Russisch staatsburger, die samen met twee anderen wordt verdacht van steun aan de organisatie. Een andere vermoedelijke leider is de 71-jarige Heinrich XIII Prinz Reuss, die van plan zou zijn geweest om de leider van een nieuwe regering te worden. Er zou al een volledig schaduw-kabinet klaarstaan.



22 arrestanten, allen met Duits paspoort, zouden lid zijn van de terroristische groep. Duitse media weten dat het onder meer gaat om een Berlijnse rechter en oud-parlementariër Birgit Malsack-Winkemann van de rechtse partij Alternative für Deutschland (AfD). AfD-partijleider Tino Chrupalla zegt het nieuws alleen via de media te hebben gehoord en heeft ‘volledig vertrouwen in de autoriteiten’, zegt hij in en kort statement.



Twee verdachten werden in het buitenland opgepakt, in Oostenrijk en Italië. Onder leiding van de eveneens gearresteerde Rüdinger v. P. zouden enkele leden van de Rijksburgerbeweging militaire training hebben gehad.