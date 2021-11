Duitsland torpedeert EP-voorzitterschap Esther de Lange, stemming vanavond

Keiharde deals en stemadviezen van nationale partijdelegaties liggen er niet, maar dat van de 30 leden tellende CDU/CSU-delegatie er vanavond nogal wat voor Metsola gaan kiezen is volgens bronnen binnen de Europese Volkspartij (EVP) ‘een quasi-zekerheid’. Dat zou minder te maken hebben met professionele of politieke kwaliteiten dan met wat een enkeling zelfs ‘nepotisme’ (vriendjespolitiek) durft te noemen: de keus voor Metsola zou deel uitmaken van ‘een pakket’ van benoemingen, gekoppeld aan die van haarzelf.



Website Politico noemde er gisteren concrete voorbeelden van, met als meest spraakmakende de benoeming van een Duitse Parlementsambtenaar, echtgenoot van de kabinetschef van EVP-fractieleider Manfred Weber (CSU, Beieren), tot kabinetschef van Metsola. De EVP doet dat af als ‘geruchten’. Bronnen binnen de partij noemen het zelfs ronduit beledigend voor Metsola dat zij als Maltese met een per definitie kleine achterban zou openstaan voor dit soort schimmige deals. Op haar beurt zou De Lange kunnen profiteren van een ‘anti-Duits sentiment’ dat nu de kop opsteekt, gevoed door de geruchten over package deals.

Lees ook CDA-kopstuk Esther de Lange wil voorzitter Europees parlement worden

Al met al lijkt de uiteindelijke stemming vanavond ongekend spannend te worden. De Lange, al sinds 2014 vicevoorzitter van de door Manfred Weber geleide EVP-fractie, is een dossiervreter, die al op tal van terreinen – financieel-economisch, migratie, landbouw, industrie, milieu – een zwaar stempel drukte. ,,Ze heeft een enorme voetafdruk”, aldus een bron in haar omgeving. Dat dan in tegenstelling tot Metsola, die als jonge advocate op de Maltese EU-ambassade en bij de EU-buitenlandse dienst werkte, maar in het Parlement enkel op migratie en asiel sporen naliet. Daar staat tegenover dat zij als eerste vicevoorzitter van het Parlement op een niet onverdienstelijke manier al maanden Sassoli vervangt, zowel in de voorzittersstoel als in bijvoorbeeld buitenlandse contacten.

Volledig scherm De huidige voorzitter David Sassoli. © EPA

Het prestigieuze voorzitterschap van het 705 leden tellende Europarlement komt half januari vrij. De Italiaanse sociaaldemocraat David Sassoli maakt dan volgens min of meer vaste afspraken plaats voor een christendemocraat. In feite bepaalt daarmee de 180 leden tellende EVP-fractie wie de nieuwe Parlementsvoorzitter wordt. Dat gebeurt vanavond. Behalve Metsola (42) en De Lange (46) is enkel de redelijk kansloos geachte Oostenrijker Othmar Karas (63) kandidaat.

Exclusief voorrecht

Esther de Lange zou na Piet Dankert (PvdA, 1982/84) de tweede Nederlander zijn als Parlementsvoorzitter, en na Simone Veil (1979/82) en Nicole Fontaine (1999/02) de derde vrouw. Eén van de exclusieve voorrechten van de Parlementsvoorzitter is om aan het begin van elke Europese top alle Europese staats- en regeringsleiders toe te spreken.

Kijk onze nieuwsvideo's in onderstaande playlist: