Duitsland wijst asielaanvraag verdachte steekpartij Amsterdam Centraal af

Volgens de rechtbank in Trier heeft S. in zijn thuisland Afghanistan geen politieke vervolging of gevaar te vrezen. Ook kan hij na terugkeer zelf in zijn levensonderhoud voorzien, luidt het oordeel.

S. was in 2017 bij de administratieve rechtbank in beroep gegaan tegen een eerdere afwijzing van zijn asielaanvraag in Duitsland. De rechtbank heeft in zijn overweging niet de aanslag in Amsterdam betrokken, maar alleen gekeken naar de omstandigheden van S. zelf. Hij kan de nieuwe afwijzing nog aanvechten bij het gerecht in Rheinland-Pfalz.