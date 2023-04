Duitsland worstelt met naweeën hoge stroomprijzen: ‘Ook Nederland moet oppassen’

Met video Auto vliegt uit de bocht bij straatrace Bordeaux en rijdt in op menigte: zeven gewonden

In Bordeaux zijn zeven mensen gewond geraakt nadat een auto vrijdagavond laat op een menigte was ingereden bij een straatrace. Twee tieners liepen ernstige verwondingen op, maar zij zouden niet in levensgevaar verkeren. De 32-jarige bestuurder en drie andere inzittenden zijn gearresteerd.