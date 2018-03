'Duizend kinderen misbruikt in Telford'

Al in 2012 draaide een bende van zeven mannen uit Telford (170.000 inwoners) de gevangenis in voor kindermisbruik. Tussen 2007 en 2009 zouden meer dan honderd meisjes het doelwit zijn geweest van het pedofielennetwerk.



Dat lijkt nu dus maar het topje van de ijsberg te zijn. Volgens de Sunday Mirror zouden de autoriteiten de afgelopen decennia stelselmatig fouten hebben gemaakt in hun onderzoeken en hielden ze de schaal van het misbruik stil uit angst beschuldigd te worden van racisme.



De daders van de zaak uit 2012 kwamen uit de Pakistaanse gemeenschap. ,,Het waren mannen van Pakistaanse afkomst en de slachtoffers waren blank. Dat was ook het geval bij het misbruikschandaal in Rotherham en op andere plekken in het land'', zegt politicus Lucy Allan, die Telford vertegenwoordigt in het Lagerhuis ,,We zouden dat feit nu niet uit de weg moeten gaan. We moeten onze kop niet in het zand steken.''