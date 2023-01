Duizenden banen op de tocht door olieboycot, die inwoners Duitse Schwedt in onzekerheid achterlaat

Met Nederland­se Patriot krijgt Oekraïne ‘beste luchtaf­weer ter wereld’

Hypermoderne luchtafweer uit Nederland moet Oekraïne straks beter beschermen tegen Russische bombardementen. Een waterdichte garantie dat er helemaal geen raket meer doorkomt, is dat niet want er kan altijd iets mis gaan. ,,Maar het wordt er wel een heel stuk veiliger”, zeggen ze op de basis in Vredepeel.

18 januari