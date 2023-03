Duizenden boze burgers protesteren in Athene, ook docenten en buschauffeurs leggen werk neer

Duitse media: ‘Zes personen saboteer­den gaspijplei­din­gen Nord Stream, schip gehuurd door Oekraïners’

Duitse rechercheurs hebben het schip geïdentificeerd dat naar verluidt werd gebruikt bij de sabotage van de Nord Stream gaspijpleidingen in de Baltische Zee, in september vorig jaar. Dat melden de omroepen ARD, SWR en de krant Die Zeit. Het zou gaan om een jacht dat werd gehuurd door een bedrijf in Polen dat blijkbaar eigendom is van twee Oekraïners.