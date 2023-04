Duizenden gelovigen zien herstelde paus Franciscus de zondagmis leiden: ‘Ik leef nog’

Het is zondag Palmzondag waarop christenen gedenken dat Jezus Jeruzalem binnentrok. De Palmzondag is de laatste zondag voor het Paasfeest dat komende zondag na de zogeheten Goede Week wordt gevierd.

Paus Franciscus belandde afgelopen woensdag in het Gemelli-ziekenhuis in Rome met ademhalingsproblemen. Zijn medisch team verklaarde dat hij een bronchitisinfectie had. De paus kreeg antibiotica en herstelde daarna snel. Zaterdag verliet hij opgewekt en zwaaiend het ziekenhuis. ,,Ik voelde me ziek maar was niet bang‘’, zei de paus tegen journalisten. ,,Ik leef nog.’’

Toen hij het ziekenhuis verliet, troostte hij de ouders van de 5-jarige Angelica die in hetzelfde ziekenhuis overleden was. Hij drukte de huilende moeder tegen zijn borst en fluisterde troostende woorden.

In plaats van naar huis te gaan, reed de paus in zijn Fiat 500 langs het Vaticaan en stopte bij de basiliek van Santa Maria Maggiore om er te bidden. Toen hij na afloop weer naar buiten kwam, kreeg hij applaus van de mensen op straat die riepen: ,,Lang leve de paus!’’

Paaseieren uitdelen

Als bewijs voor zijn verbeterde gezondheid heeft het Vaticaan zijn programma voor de komende paasweek bekendgemaakt. Deze Palmzondag en Eerste Paasdag (9 april) leidt hij de missen op het Sint-Pietersplein. Tussendoor zal hij op Witte Donderdag de mis in een jeugdgevangenis in Rome leiden. Het is alleen nog de vraag of hij op Goede Vrijdag de met fakkels verlichte nachtelijke processie in het Colosseum in Rome zal bijwonen.