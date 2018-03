Duizenden herdenken vermoorde Joodse in Parijs

De gewelddadige dood van de 85-jarige Joodse vrouw heeft Frankrijk geschokt en wereldwijde ophef veroorzaakt. De politie gaat uit van een antisemitisch motief voor de moord. De vrouw was vrijdag dood aangetroffen in haar in brand gestoken flat in Parijs.



De overkoepelende organisatie van de Joodse instellingen in Frankrijk (Crif) had opgeroepen tot de herdenkingsmars. De politie heeft twee mannen aangehouden voor de moord, onder wie een buurman.