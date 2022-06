Duizenden mensen in Zuid-Spanje geëvacueerd vanwege bosbranden

De brand begon op de hellingen van de Pujerra-berg en treft de gemeenten Benahavis, Pujerra en Juzcar, op ongeveer een half uur tot een uur van de populaire badplaats Marbella. Temperaturen van boven de 30 graden Celsius en windsnelheden van 40 kilometer per uur wakkerden het vuur aan. Volgens brandweerdiensten verspreidde de brand zich op woensdag met een snelheid van zo’n 30 meter per minuut. Verwacht wordt dat de wind op donderdag wat gaat liggen, waardoor de brand zich minder snel zal gaan verspreiden.

Dezelfde bergketen werd in september ook al getroffen door een bosbrand. Toen werd in enkele dagen ongeveer 9000 hectare bos en struikgewas in de as gelegd. De inwoners van de regio hebben nu ‘weer een moeilijke nacht’ meegemaakt, schreef de Spaanse premier Pedro Sánchez op Twitter. De politicus sprak zijn solidariteit uit met de getroffenen.