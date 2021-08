Duizenden mensen op de vlucht voor bosbrand in populaire toeristenplaats Californië

Moeder vecht met poema die haar zoontje (5) door voortuin in VS sleurt: 'Leven van kind gered’

30 augustus Een Amerikaanse vrouw heeft afgelopen donderdag haar 5-jarige zoontje van een gruwelijke dood kunnen redden nadat hij in de tuin van hun huis aangevallen werd door een poema. Ze kon het kind uit de klauwen van het roofdier bevrijden door op heldhaftige wijze op zijn hoofd te slaan. De poema vluchtte en werd later doodgeschoten door natuurbeschermingsautoriteiten. In California is het incident groot nieuws, omdat een aanval van een poema zeer zeldzaam is.