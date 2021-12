Duizenden reddingswerkers ingezet na verwoestende tyfoon Filipijnen

Europa klaar voor strijd met omikron: ‘We moeten echt iedereen vaccineren’

Europa is, met meer dan 1 miljard gebruiksklare vaccindoses, volledig toegerust op de strijd tegen omikron. Dat is hard nodig ook, aldus commissievoorzitter Von der Leyen, want het aantal besmettingen vliegt omhoog. Met een verdubbeling om de twee à drie dagen zal omikron tegen half januari de dominante variant zijn.

15 december