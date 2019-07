Dure etentjes met kreeft en champagne kosten Franse minister de kop

Mediapart verzamelde getuigenissen, documenten en foto’s van in totaal zo’n tien ‘weelderige feestmalen’, die geen relatie zouden hebben met het werk van Kamervoorzitter. ,,Die diners, meestal georganiseerd door (echtgenote) Séverine de Rugy, namen zo’n omvang aan dat er verontwaardiging over ontstond bij medewerkers van het parlement.’’



Vrienden kregen vaak een luxueuze papieren uitnodiging met een rood lintje. ,,Het waren altijd relaties of vrienden van Séverine de Rugy’’, aldus Mediapart.



De gasten werden ontvangen in het 18de-eeuwse Hôtel de Lassay, het immense woon-werkverblijf van de Kamervoorzitter. ,,Het personeel werd zelfs ingezet voor intieme bijeenkomsten, zoals Valentijnsdag in 2018’’, schrijft de site. Op een foto is een lachende De Rugy te zien, zittend aan tafel, met twee harten van chocola, op een tafelkleed dat is bedekt met rozenblaadjes. ,,Dat was een initiatief van het personeel zelf, er was niet om gevraagd’’, meldt de Franse Tweede Kamer desgevraagd.