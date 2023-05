E. Jean Carroll eist extra schadevergoeding van Trump nadat hij haar 'gestoord’ noemt

Trump ontkent onder ede verkrach­tings­aan­klacht van schrijf­ster

Donald Trump ontkent in een op video opgenomen verklaring onder ede dat hij de schrijfster E. Jean Carroll heeft verkracht. De verklaring werd woensdag in de rechtbank aan de jury vertoond tijdens het proces dat de schrijfster tegen de Amerikaanse oud-president heeft aangespannen. ,,Het is het meest belachelijke, walgelijke verhaal”, zegt Trump in de verklaring. ,,Het is gewoon verzonnen.”