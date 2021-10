E-sigaret in het Engelse basispakket om roken tegen te gaan

Zo’n 3,6 miljoen Engelsen gebruiken al een e-sigaret en een groot deel van hen is ex-roker. De elektronische variant heeft ze van de ouderwetse sigaret afgeholpen. In 2017 begon de Britse regering al met het promoten van de e-sigaret, omdat er veel mensen stierven aan de gevolgen van jarenlang roken. In 2019 waren dit nog zo’n 64.000 personen.



Na jarenlang onderzoek te hebben gedaan is het volgens de Engelse staatssecretaris van Volksgezondheid Sajid Javid dus een stap om de e-sigaret in het basispakket te doen, om zo meer mensen de kans te geven om te stoppen met roken.

Gevaarlijk

In Nederland wordt de e-sigaret juist als gevaarlijk gezien en wil de Nederlandse regering hem samen met het RIVM het liefst verbieden. Emil ‘t Hart, voorzitter van de brancheorganisatie Esigbond is blij met het nieuws uit Groot-Brittannië. ,,Ten eerste, roken is natuurlijk nooit goed. Maar een land brengt deze stap niet zomaar naar buiten. De National Health Service in Engeland heeft er meer onderzoek naar gedaan dan Nederland. Daarvoor is er gekeken naar hoe een e-sigaret in elkaar zit.”



Volgens 't Hart hebben ze de echte en elektronische sigaret met elkaar vergeleken op giftige stoffen. ,,Bij de verbranding van tabak komen er misschien zesduizend gevaarlijke stoffen in je lichaam, waarvan er vierhonderd kanker kunnen veroorzaken. Als je een e-sigaret rookt, ben je aan het dampen. Je stopt er een smaak in, en rookt die smaak door middel van waterdamp. Daar zitten minder gevaarlijke stoffen in dan in een sigaret. Het is nog steeds niet helemaal veilig, want in een e-sigaret zitten ook heel wat chemicaliën die niet goed voor je zijn. Maar het is niet zo erg als een sigaret.”

Smaak

't Hart hoopt dat de Nederlandse overheid iets opsteekt van de Engelse en overweegt om juist niet de e-sigaret met zijn smaakjes te verbieden. Hij legt uit hoe dat werkt: ,,De overheid is vooral bang dat jongeren door die zoete smaken, zoals appel, aardbei en menthol, gaan roken. En wil daarom dat die smaken verdwijnen. Terwijl juist díé smaken ervoor zorgen dat mensen van de tabak af worden geholpen.” Waarom dit zo belangrijk is voor een roker die wil stoppen? ,,Degene die rookt wil eigenlijk van die tabakssmaak af. Je hebt nu dus die andere smaak, maar alleen wel nog de gewoonte van het ‘opsteken’ van een sigaret. En dat laatste is misschien wel het moeilijkst af te leren.”



Dit wordt ondersteund door een uitspraak van professor Peter Hajek van de Queen Mary University in London. Hajek is overigens wel nog sceptisch over het nieuwe beleid, omdat het nog niet duidelijk is in welke mate de e-sigaret wordt vergoed.

Fabrikanten

Ook Esther Croes, arts en epidemioloog bij het Trimbos-instituut snapt waarom Engeland deze stap zet. ,,De e-sigaret staat al jaren geregistreerd als medisch hulpmiddel bij de Europese Unie, Engeland maakt daar nu gebruik van.” Toch heeft ze ook iets te zeggen over wat van 't Hart zegt. ,,Als Nederland dit inderdaad ook wil doorvoeren hoeft er in principe maar één fabrikant naar voren te stappen die zich aan alle medische richtlijnen, kwaliteitscriteria en veiligheidseisen wil houden om de e-sigaret ook in Nederland in het basispakket op te laten nemen. Er zijn echter zoveel fabrikanten die zich op jongeren richten met alle zoete smaakjes, dat je door de bomen het bos niet meer ziet.” Wel zegt ze dat ze het zeker ziet als effectieve methode voor het gros van de rokers om van de gewone sigaret af te komen, naast de methoden die er nu ook al zijn.

Hoe zit dat met een e-sigaret? Wat je rookt met een e-sigaret is een mix van nicotine, glycerine, propyleen en de toevoeging van een smaakje. Er zit dus nog steeds nicotine in de e-sigaret. Het Engelse onderzoek laat echter ook zien dat veel producten die de roker helpen stoppen nicotine bevatten. Denk hierbij aan pleisters en kauwgum. Daarbij melden ze ook dat nicotine geen schadelijke stoffen bevat, maar de tabak in de sigaret wel. Hierdoor loop je met vapen of dampen 95 procent minder risico op ziektes dan bij het roken van gewone sigaretten.

