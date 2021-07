Earth Overshoot Day: vandaag heeft de mens alle grondstoffen opgebruikt die de aarde dit jaar maakt

Steeds eerder

Sinds 1970, het jaar waarvoor deze dag voor het eerst is berekend, verbruiken we bovendien steeds eerder in het jaar alle grondstoffen die de aarde jaarlijks kan produceren. Maar: het gaat wel steeds langzamer. Vooral in de jaren 80 en 90 ging het hard. Toen schoof de dag op van 4 november in 1980 naar 22 september in 2000 - bijna twee maanden eerder.

De allereerste keer dat Earth Overshoot Day al in juli viel was - volgens de berekeningen van 2021 - vier jaar geleden. In 2017 viel de dag op 30 juli; de jaren erop was dat 25 en 26 juli. Vorig jaar kwam de dag door de coronacrisis en de daarmee gepaard gaande maatregelen juist een stuk later uit: op 22 augustus. De laatste keer dat die datum nóg later in het jaar lag, was 2005.