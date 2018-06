Echtgenoot lid Zweedse Academie aangeklaagd voor verkrachting

Jean-Claude Arnault is de man van Katarina Frostenson, voormalig lid van de Academie die de prestigieuze prijs toekent. Vanwege het schandaal wordt de Nobelprijs dit jaar niet uitgereikt. Arnault wordt verdacht van het twee keer verkrachten van dezelfde vrouw in Stockholm in 2011. De eerste keer zou hij geweld hebben gebruikt, de tweede keer zou hij zich aan haar hebben vergrepen terwijl zij sliep. ,,In mijn opinie is er genoeg en sterk bewijs om deze aanklachten te kunnen indienen'', zei officier van justitie Christina Voigt in een verklaring.

Arnault, die in totaal door achttien vrouwen wordt beschuldigd van seksuele intimidatie en misbruik, ontkent de aantijgingen. ,,Hij zegt dat hij compleet onschuldig is'', zegt Arnaults advocaat Bjorn Hurtig tegen persbureau Reuters. ,,Ik deel ook niet de visie van de aanklager dat het bewijs robuust is. De lezingen over wat er is gebeurd verschillen, er is geen technisch bewijs, er zijn geen ooggetuigen en dit gaat over jaren geleden.''