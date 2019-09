Echtgenote van in Kenia vermiste Cohen blijft vastzitten

De Keniaanse vrouw maakte een bezorgde indruk tijdens de voorgeleiding voor de rechter, melden aanwezigen vanuit de rechtszaal aan deze site. De recherche wilde Sarah W.K. na haar arrestatie nog twee weken vasthouden in het belang van het onderzoek en daar ging de rechter vanmorgen in mee.

Sterker nog: de rechtbank besliste dat Cohens echtgenote vanaf vandaag gerekend nog twaalf dagen in de cel blijft. De vijf dagen meegerekend die ze al in voorlopige hechtenis zit, komt dat neer op een aanhoudingsverlenging van zeventien dagen.

Plaats delict

De rechter verklaarde Cohens villa nu ook officieel tot plaats delict. Dit vanwege het grootscheepse sporenonderzoek door de recherche in de woning, gelegen in een residentiële wijk aan de noordrand van Nairobi op slechts enkele kilometers van de rechtbank in Kiambu waar zijn vrouw werd voorgeleid.

Onderzoek in de villa moet uitwijzen wat er gebeurde op zaterdag 20 juli toen Cohen verdween. Op zoek naar sporen van de vermiste Nederlander onderzoeken forensische speurders onder andere diens computers.

Tegenstrijdigheden

Cohens echtgenote ontkent elke betrokkenheid bij de verdwijning maar de recherche constateerde tijdens haar verhoren tegenstrijdigheden inDe de verklaringen van de vrouw. Die verklaarde dat haar man op 20 juli vertrok met de boodschap dat hij een break nam en voor “dringende medische hulp” naar Thailand vertrok. Navraag door de politie bij de Keniaanse douane leerde dat Cohen bij geen enkele grensovergang werd geregistreerd en dat hij Kenia dus nooit had verlaten.

Volgens Sarah W.K. stapte haar man omstreeks 14 uur voor de poort van zijn landgoed in een witte auto, mogelijk een “foute” taxi of Uber. Dat had ze zelf niet gezien maar was haar naar eigen zeggen verteld door een kantoormedewerker die de poort na Cohens vertrek weer dichtdeed (het kantoor van het golfreisbureau van de oud-topman van Philips bevond zich in zijn villa, red.). Die medewerker verklaarde onlangs dat het verhaal gelogen was en dat Cohens echtgenote hem had opgedragen het te vertellen.

Handlanger

De Keniaanse vrouw werd vorige week gearresteerd nadat forensisch onderzoek van haar telefoonverkeer had uitgewezen dat ze op de dag dat haar man verdween, tot tweemaal toe contact had gehad met een oud-medewerker die door de Nederlander was ontslagen.

Het mobieltje van die medewerker werd op de bewuste zaterdag ook gelokaliseerd in de villa van Cohen. Dat doet vermoeden dat hij Cohens echtgenote hielp bij het laten verdwijnen van haar man, zo verklaarden bronnen dichtbij het onderzoek tegenover deze site.

Vechtscheiding