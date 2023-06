Ecuadoriaanse vrouw die in doodskist weer tot leven kwam nu alsnog overleden

Gilberto Barbera Montoya, de zoon van de gepensioneerde verpleegster Bella Montoya, vertelde persbureau AP dat zijn moeder nog bijna een week heeft geleefd nadat ze met spoed terug naar het staatsziekenhuis was gebracht. Vrijdagavond overleed ze alsnog.

Het ministerie van Volksgezondheid van Ecuador bevestigde in een verklaring dat Bella Montoya stierf aan een beroerte na een week op de intensive care te hebben gelegen. Het voegde eraan toe dat Montoya onder “permanent toezicht” was gebleven, maar gaf geen verdere informatie over het medische onderzoek rond de zaak.

Montoya was de week daarvoor opgenomen in het ziekenhuis met een mogelijke beroerte en een hartstilstand. Toen ze niet reageerde op reanimatie verklaarde een dienstdoende arts haar dood. De familie bracht haar vervolgens naar een uitvaartcentrum in Babahoyo en stond uren later bij haar kist toen er vreemde geluiden uit de kist kwamen.

Formele klacht

Barbera Montoya zei dat hij nog geen rapport van de autoriteiten heeft ontvangen over de medische verklaring van de opmerkelijke gebeurtenissen. Hij waarschuwde dat de familie het er niet zomaar bij laat zitten. Een zus van de overleden vrouw heeft een formele klacht ingediend over het incident, in een poging de dokter te identificeren die haar in eerste instantie dood had verklaard.

Het lichaam van Montoya is inmiddels terug in hetzelfde uitvaartcentrum waar ze wakker was geworden. Haar zoon vertelde dat ze begraven zal worden op een openbare begraafplaats.

Er is een technische commissie gevormd om te bekijken hoe het ziekenhuis de overlijdensakte heeft kunnen afgeven, zei het ministerie van Volksgezondheid vorige week. Media in Ecuador speculeren dat de vrouw catalepsie had. Daarbij treedt spierverstijving op in het lichaam en lichaamsfuncties - waaronder ademhaling - en het bewustzijn bevinden zich op een verlaagd niveau. In ernstige gevallen kunnen de verschijnselen zo sterk zijn dat de patiënt overleden lijkt te zijn.