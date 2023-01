Een bekende manta op Bonaire is Maddie, een jong mannetje dat zich ­regelmatig laat zien

toronto Tienermeis­jes die na eerste ontmoeting onschuldi­ge man (59) doodstaken ‘waren op oorlogspad’

De tienermeisjes die eind vorig jaar in het Canadese Toronto zijn opgepakt op verdenking van het vermoorden van een onschuldige man, waren die avond op oorlogspad. In de uren voorafgaand aan de fatale mishandeling van een Aziatische immigrant zouden de piepjonge verdachten verschillende mensen hebben aangevallen in het openbaar vervoer. De meisjes - de jongste is slechts 13 jaar - hadden elkaar nog maar net ontmoet.

12 januari