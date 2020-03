Een dode en meerdere gewonden bij grote metrobrand in New York

Julie (16) is jongste slachtof­fer corona in Frankrijk: ‘Het begon met een hoestje’

11:12 In Frankrijk is voor het eerst een tiener overleden aan de gevolgen van corona. Het gaat om een meisje, Julie, 16 jaar oud. Ze kreeg een week geleden milde klachten en overleed in de nacht van dinsdag op woensdag in een ziekenhuis in Parijs.