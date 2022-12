Eén dode en twee gewonden bij schietpartij McDonald's in Stockholm

Minimaal 19 doden bij brand Cambod­jaans casinoho­tel, nieuwjaars­ver­sie­ring mogelijk oorzaak

Een enorme brand in een casinohotel in de Cambodjaanse grensplaats Poipet, die twaalf uur duurde, heeft minimaal negentien levens gekost. Autoriteiten melden daarnaast tientallen gewonden. De lichamen van de slachtoffers, afkomstig uit tal van Aziatische landen, worden in een boeddhistische tempel verzameld.

29 december