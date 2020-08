Een kopje thee en een schreeuw van pijn: wat gebeurde er met Aleksej Navalny?

Update/video ‘Russische oppositie­po­li­ti­cus Aleksej Navalni vergiftigd op vlucht naar Moskou’

12:49 De Russische Kremlincriticus en corruptiebestrijder Aleksej Navalni, is in kritieke toestand in een ziekenhuis in Omsk opgenomen. Hij is volgens zijn woordvoerster zeer waarschijnlijk vergiftigd. Via sociale media zijn beelden verspreid waarop Navalni kermt van de pijn in een vliegtuig.