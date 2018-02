Een levenlang samen: Chinese eeuwelingen al 80 jaar getrouwd

Levenlang samen

Meneer Xu werd geboren in november 1917 en studeerde voor leraar. Na het uitbreken van de tweede Chinees-Japanse oorlog, deel van de Tweede Wereldoorlog, ging hij in het leger. Hij bespioneerde de Japanners door zich uit te geven voor basisschoolonderwijzer. Via vrienden leerde Xu in 1937 zijn vrouw kennen. Terwijl hij de Japanners bestreed, moest de een jaar oudere Xiuying het in hun prille huwelijk alleen zien te rooien. Als huisvrouw voedde ze hun twee zoons en twee dochters op. Na de uitroeping van de Chinese Volkrepubliek in 1949 werkte Xu als hoofd van een middelbare school. In 1979 ging hij, op 68-jarige leeftijd, met pensioen.