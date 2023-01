Een op de zes Romeinse agenten ongeschikt: ‘allergisch voor uniform’ of ‘hekel aan pet’

De één zegt dat hij niet langer dan een aantal minuten kan staan, de ander verklaart dat hij door kaalheid geen politiepet op kan en weer een ander stelt zwart op wit dat hij allergisch is voor het uniform. De Romeinse gemeentepolitie zit vol met ‘ongeschikten’, althans voor het werk in de straten van de Italiaanse hoofdstad. Op kantoor hebben ze nergens last van en kunnen ze, voor wat betreft hun huisarts, prima administratief werk doen. In de winter lekker bij de verwarming en in de zomer koel naast de airco. Het werk moet immers wel leuk blijven.

Van de ongeveer zesduizend politieagenten in Rome hebben er bijna duizend een doktersverklaring overlegd waarin staat dat ze niet in staat zijn te patrouilleren, op een fluitje te blazen (want te weinig longinhoud) of ’s nachts te werken. Dat blijkt uit een onderzoek van de Romeinse redactie van La Repubblica.

Klachten

,,Ongelooflijk”, reageert Fabrizio Santori, gemeenteraadslid voor de Lega. ,,Het bevestigt de klachten van de Romeinen dat er te weinig politie op straat is.” Het gebrek aan politiecontrole zie je onder andere terug in het enorme aantal verkeersongelukken, met alleen al in 2022 in totaal 150 doden.

Met zesduizend agenten kampt Rome, een gemeente zo groot als de gehele provincie Utrecht, al met zware onderbezetting. Er zouden minstens tweeduizend politieagenten bij moeten. Al in 2017 luidde de toenmalige burgemeester Virginia Raggi de noodklok, er moesten agenten bij en snel ook, maar er was geen geld. Ze wist geld los te peuteren bij de regering voor 500 nieuwe agenten, van de ruim 38.000 kandidaten werden er uiteindelijk 161 aangenomen. De toelatingstest bleek te pittig.

Ook de huidige gemeenteraad belooft beterschap en zegt de komende jaren 1500 nieuwe agenten te willen aannemen, van wie 500 al gelijk aan de slag zouden kunnen.