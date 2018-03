Eensgezind Europa maakt vuist tegen Moskou en Washington

Europese leiders kunnen vechtend over straat rollen of uitgesproken laks zijn met de uitvoering van hun eigen besluiten, maar een beetje druk van buiten volstaat om de rijen te sluiten en in actie te komen. Verrassend eensgezind schaarden de andere 27 leiders zich donderdagavond achter hun Britse collega Theresa May. Het onomstotelijke bewijs ontbreekt, maar Russische betrokkenheid bij de gifgasaanval op Brits grondgebied op een Russische ex-spion en zijn dochter is ‘zeer aannemelijk’, zo heette het unaniem.

De Unie volstond niet met een scherpe veroordeling aan het adres van Rusland, maar riep ook de EU-ambassadeur in Moskou terug voor overleg. Daarnaast zijn diverse lidstaten van plan de komende dagen in het spoor van de Britten Russische diplomaten het land uit te gooien. En de komende weken blijven ze in gesprek over verdere maatregelen. Poetin is gewaarschuwd.

Staaloorlog

Ook aan Trump liet Europa zijn tanden zien. Dat Amerika de EU voorlopig buiten zijn staaloorlog houdt is mooi, maar niet voldoende. De ergernis over het gedrag van de Amerikaanse president is groot. Trump dwong de EU-leiders donderdagnacht hun handelsoverleg naar vrijdagmorgen te verplaatsen door geen duidelijkheid te geven over zijn plannen. Nu laat hij ze nog eens bungelen door de Europese vrijstelling enkel tot 1 mei te garanderen. De tariefsverhoging voor staal (25 procent) en aluminium (10 procent) blijft dus gewoon boven de markt hangen. Dat zint de Europese leiders niet.

De gesprekken met Amerika gaan de komende weken door, maar de voorbereiding van een pak vergeldingsmaatregelen ook. Als Trump één pas verkeerd zet komt er aan Europese kant een importheffing op honderd VS-producten die zorgvuldig zijn uitgekozen op de mate waarin ze pijn doen.

Turkije

En maandag is alweer een ander land aan de beurt: Turkije. Op een top in Varna, Bulgarije, krijgt president Erdogan van een opnieuw eensgezind Europa de wind van voren over zijn piraterij tegen Griekenland en Cyprus in de Egeïsche en oostelijke Middellandse Zee.