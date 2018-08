Eerst juichen voor Max, daarna met z'n allen in de file op weg naar huis

update + video Verhoor Nederlan­der over doodschie­ten agent stilgelegd. 'Hij viel steeds in slaap'

21:20 De in België opgepakte Nederlander die betrokken zou zijn geweest bij het doodschieten van een politieagent in Spa, afgelopen nacht, was voor de schietpartij de toegang geweigerd tot een café. Dat bevestigt het parket van Luik tegenover deze krant. Het verhoor van Ivo T. (36) is vanmiddag afgebroken.