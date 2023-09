Eerste Afrikaanse klimaattop van start: ‘Rijke landen schieten tekort bij financiering klimaatcrisis’

Maandag begint in de Keniaanse hoofdstad Nairobi de eerste Afrikaanse klimaattop. Tijdens de driedaagse bijeenkomst zullen beleidsmakers het hebben over hernieuwbare energie en financiering voor klimaatvriendelijke projecten op het continent.

De gastheer van de top, de Keniaanse president William Ruto, wil naar eigen zeggen ‘Afrikaanse oplossingen’ aanreiken in aanloop naar de COP28-klimaattop die in november in Dubai plaatsvindt. Afrikaanse staatshoofden, vertegenwoordigers van andere regeringen en de Verenigde Naties zullen naar verwachting de top bijwonen.

Met zijn 1,2 miljard inwoners, verspreid over 54 landen, stoot Afrika volgens de Verenigde Naties slechts 3 procent van het wereldwijde totaal aan broeikasgassen uit. Volgens de non-gouvernementele organisatie Oxfam zijn alleen al de G7-landen en Rusland verantwoordelijk voor 85 procent van de wereldwijde uitstoot sinds 1850 - 850 keer de uitstoot van Kenia, Ethiopië, Somalië en Zuid-Soedan samen.

Klimaatcrisis: droogte en honger

Tegelijkertijd lijden Afrikanen meer dan inwoners van geïndustrialiseerde landen onder de gevolgen van de klimaatcrisis. Zo ervaart de Hoorn van Afrika de ergste droogte in veertig jaar. Ook lijden miljoenen mensen honger in de Sahelregio, die zich uitstrekt van Senegal in het westen tot Djibouti in het oosten van het continent.

Bovendien komen extreme weersomstandigheden zoals orkanen en overstromingen steeds vaker voor. Zeven van de tien klimaatcrises die in een onderzoek van Oxfam zijn geïdentificeerd, spelen zich af in Afrika. Toch betaalden de rijke landen in 2021 slechts 2,4 miljard dollar (2,2 miljard euro) aan klimaat-gerelateerde ontwikkelingsfinanciering in Ethiopië, Kenia, Somalië en Zuid-Soedan.

Dat is veel minder dan de 53,3 miljard dollar (49,4 miljard euro) die Oost-Afrika jaarlijks nodig zegt te hebben om zijn klimaatdoelen voor 2030 te halen, blijkt maandag uit het rapport Unfair share van Oxfam. Volgens Oxfam zijn klimaatverandering en de gevolgen daarvan de belangrijkste oorzaak van honger in de regio. Langdurige droogte en onregelmatige regenval hebben bijna 13 miljoen dieren gedood en honderdduizenden hectaren met gewassen gedecimeerd, waardoor miljoenen mensen zonder inkomen of voedsel kwamen te zitten.

Volledig scherm Saito Ene Ruka, rechts, is honderd koeien verloren door de droogte. Zijn buurman Kesoi Ole Tingoe (links) is veertig koeien verloren (9 november 2022, Kenia). © AP

De ngo wijst er nog op dat meisjes en vrouwen de eerste slachtoffers van de crisis zijn: ,,Wanneer voedsel schaars is, eten moeders maar al te vaak als laatste en het minst. En meisjes worden als eerste van school gestuurd of op jonge leeftijd uitgehuwelijkt zodat er een mond minder is om te voeden.”

Groot potentieel

Een conceptversie van de eindverklaring van de top, ingekeken door persbureau AFP, legt de nadruk op het grote Afrikaanse potentieel op het vlak van hernieuwbare energie, de jonge werkende bevolking en natuurlijke hulpbronnen. Zo bezit het continent 40 procent van de wereldreserves aan kobalt, mangaan en platina, die cruciaal zijn voor de productie van batterijen en waterstofcellen.

Tijdens de top willen Afrikaanse leiders de geïndustrialiseerde landen er nogmaals aan herinneren dat Afrika momenteel slechts een fractie van de middelen ontvangt die het nodig heeft om de klimaatcrisis het hoofd te bieden. Het gaat dan bijvoorbeeld om de financiering van klimaatprojecten in het mondiale Zuiden.

Klimaatrampen kosten jaarlijks 7 tot 15 miljard

Volgens schattingen van de Afrikaanse Ontwikkelingsbank (AOB) kosten klimaat-gerelateerde natuurrampen landen al tussen de 7 en 15 miljard dollar per jaar. De vraag om schuldenverlichting zal waarschijnlijk ook een belangrijke rol spelen tijdens de onderhandelingen.

Oxfam dringt er bij de Afrikaanse leiders op aan om hun stem te laten horen en de rijke vervuilende landen ter verantwoording te roepen. ,,Zelfs volgens hun eigen royale boekhouding hebben vervuilende landen slechts peanuts gegeven om Oost-Afrika te helpen hun mitigatie- en aanpassingsinspanningen op te schalen. Bijna de helft van de middelen (45 procent) die ze wel hebben gegeven, waren leningen, waardoor de regio verder in de schulden is gestort”, verklaart Afrika-directeur Fati N’Zi-Hassane van Oxfam.