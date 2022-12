Eerste bekentenis in corruptiezaak Europees Parlement, vicevoorzitter ook genoemd in andere zaak

Dit berichtte de Belgische krant Le Soir vandaag als eerste en is inmiddels bevestigd aan de Vlaamse omroep VRT. Vanmiddag werd bekend dat Kaili ook nog wordt genoemd in een fraudezaak die losstaat van het omkoopschandaal.

Francesco Giorgi noemt in zijn bekentenis twee parlementariërs die geld zouden hebben ontvangen: de Italiaan Andrea Cozzolino en de Waal Marc Tarabella (van partij PS). In de woning van die laatste is afgelopen zaterdagavond een huiszoeking uitgevoerd. Tarabella ontkent ten stelligste dat hij geld heeft aangenomen. Wel heeft hij zijn mening over Qatar het afgelopen jaar bijgesteld: van uiterst kritisch naar gematigd positief.

Volledig scherm Leden van de media wachten buiten het Justitiepaleis tijdens een hoorzitting. © AP Giorgi, naast medewerker in het Europees Parlement ook zeilinstructeur in Italië, werd vrijdag gearresteerd, net als de voormalige Italiaanse Europarlementariër Pier Antonio Panzeri die als spil van de affaire geldt. Ook gewezen vicevoorzitter Eva Kaili zit nog vast. Haar vader, die vrijdag in een Brussels hotel werd betrapt met een koffer met 750.000 euro in bankbiljetten, is na verhoor vrijgelaten. Een vierde verdachte, een lobbyist, mocht naar huis met een enkelband.



In zijn bekentenis wijst Giorgi zijn landgenoot Panzeri aan als leider van een organisatie die Qatar en Marokko ten dienste stond om het EU-beleid te beïnvloeden. Het ging om een organisatie die Panzeri na afloop van zijn termijn in het Europarlement in 2019 oprichtte en die zich in naam hard maakte voor de mensenrechten.

Panzeri, Cozzolino en Giorgi hadden contact met de Marokkaanse buitenlandse inlichtingendienst DGED, blijkt volgens Le Soir uit gerechtelijke documenten. Ook de huidige Marokkaanse ambassadeur in Polen zou erbij betrokken zijn. Het onderzoek van de Belgische politie, dat al sinds juni gaande is, zou zich aanvankelijk alleen hebben gericht op Marokko. Qatar zou pas daarna in beeld zijn gekomen. De namen van beide landen zijn nog steeds niet officieel bevestigd. Wel dat het twee landen zijn, niet één.

,,Ik kan u bevestigen dat, naast de Golfstaat waarvan sprake in de pers, ook een ander land zich met dergelijke criminele praktijken zou inlaten”, zei minister van justitie Vincent Van Quickenborne gisteren in het parlement. ,,Het gaat om een land dat de voorbije jaren in ons land al genoemd­ werd als het over inmenging gaat en waarbij de inlichtingendiensten van dat land een actieve rol spelen.”

Het Europees Parlement zelf heeft vanmiddag met overgrote meerderheid gestemd voor een resolutie met maatregelen om herhaling te voorkomen. Een van de veertien vicepresidenten wordt belast met de ‘strijd tegen corruptie en buitenlandse inmenging’. Er komt een speciale commissie die de regels over transparantie moet aanscherpen. Alle geplande bezoeken aan Qatar worden opgeschort. En de toegangspassen van vertegenwoordigers van Qatar worden ingetrokken. Het parlement stuurt de tekst van de aangekomen verklaring voor de zekerheid ook rechtstreeks naar de regering van Qatar.



Het parlement vraagt verder de Europese Commissie om ‘eindelijk’ met een voorstel te komen voor een ethisch orgaan, dat eenduidige regels zou ontwerpen voor álle Europese instellingen. Voorzitter Ursula von der Leyen beloofde dit bij haar aantreden in 2019 maar er was tot nu toe nog geen voorstel gekomen.

Aan het einde van de middag kwam de naam van voormalige vicevoorzitter Eva Kaili ineens ook op in een nieuwe zaak. ‘Vandaag heeft de Europese hoofdaanklager overeenkomstig de procedures van het Unierecht verzocht om opheffing van de immuniteit van mevrouw Eva Kaili, lid van het Europees Parlement, en mevrouw Maria Spyraki, lid van het Europees Parlement', zo maakte het kantoor van die aanklager in een korte verklaring bekend. Maria Spyraki, is net als Kaili afkomstig uit Griekenland en in 2014 in het parlement gekomen. Zij is in tegenstelling tot de tot nu bij het corruptieschandaal genoemde parlementariërs, geen lid van de socialistische maar van de Christendemocratische fractie.

Op basis van een onderzoeksrapport van het Europees Bureau voor fraudebestrijding bestaat er een vermoeden van fraude ten nadele van de EU-begroting, met betrekking tot het beheer van de parlementaire vergoeding, en in het bijzonder met betrekking tot de bezoldiging van parlementaire medewerkers, zo verklaart de Europese aanklager. De verklaring eindigt met de mededeling dat Kaili en Spyraki onschuldig zijn tot het tegendeel is bewezen.

Spyraki kwam vrijwel onmiddellijk met een eigen verklaring. ,,Ik accepteer graag het verzoek om mijn immuniteit op te heffen om aan te tonen dat ik geen enkele euro aan financieel geschil heb met het Europees Parlement. Het gaat om de toelage van een buitenlandse oud-collega van mij die een ernstig persoonlijk probleem had en enige tijd afwezig was in het Europees Parlement. Ik heb geen band met Qatargate, ik heb geen band met een andere zaak.”

Volledig scherm Francesco Giorgi (midden), de partner van de intussen uit haar functie gezette Griekse vicevoorzitter Eva Kaili, beheerde het geld voor de organisatie die werd gebruikt om parlementariërs om te kopen. © Hindustan Times via Getty Images De opheffing van de parlementaire onschendbaarheid van Spyraki kwam luttele uren nadat haar partij, de EVP, een opmerkelijk tweet had verstuurd. ‘Dit is niet alleen maar #Qatargate. Het is een S&D schandaal’ S&D is de fractie van de socialisten. ‘We moeten de hypocrisie bespreken: de heiliger-dan-heilig S&D bevindt zich in het epicentrum van Qatargate. Hun preken over de rechtsstaat blijken nu hypocriet te zijn’, aldus het twitteraccount van de EVP.

