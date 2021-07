Eerste Capitool-relschoppers voor de rechter, ‘meest complexe onderzoek ooit’

Sindsdien voorkwamen Republikeinen in de Senaat dat het Congres een onafhankelijk onderzoek instelt naar die zwarte dag. Een Republikein in het Huis van Afgevaardigden, Andrew Clyde uit Georgia, omschreef de zichtbaar gewelddadige meute als ‘een normaal toeristisch bezoek’.



Maar in de rechtbank gaat het wel om de feiten - een rechter noemde dat ‘totale nonsens’. Justitie spreekt zelfs van ‘binnenlands terrorisme’. ,,De noodzaak om anderen af te schrikken is vooral sterk in zaken met betrekking tot binnenlands terrorisme, wat de bestorming van het Capitool zeker was”, stelde de aanklager in de zaak van kraanmachinist Hodgkins.



Hodgkins is een van de eersten die mogelijk de cel in gaat. Twee mensen zijn eerder gestraft: een 35-jarige man uit Florida die in het verleden al eens vastzat voor poging tot moord kreeg zes maanden cel. Hij had die al uitgezeten in afwachting van zijn proces en mocht de gevangenis dus verlaten. Een 49-jarige vrouw uit Indiana kreeg een voorwaardelijke straf.