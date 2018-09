Eerste passagier SpaceX op retourtje naar de maan wordt Japanse zakenman

De 42-jarige miljardair was in Los Angeles aanwezig toen aan het publiek bekend werd gemaakt wie de eerste particuliere ruimtereiziger wordt. Maezawa zegt dat het zijn levenslange droom is om de ruimte in te gaan. Alleen al de gedachte aan de reis doet zijn hart sneller kloppen, zei hij. Hij mag nog zes tot acht medepassagiers uitnodigen.

De vlucht wordt gemaakt met de Big Falcon Rocket, of Falcon 9. Dat is een nieuwe raket van het bedrijf van Tesla-topman Elon Musk die nog in ontwikkeling is. Hoeveel betaald moet worden voor een ruimtevlucht van SpaceX, is niet bekend. De reis zal naar verwachting in 2023 plaatshebben.