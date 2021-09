Eerste proces over Ischgl-debacle: weduwe van Oostenrijkse coronadode eist ton schadevergoeding

Anderhalf jaar na de grote corona-uitbraak in het ook bij Nederlanders geliefde Oostenrijkse wintersportoord Ischgl, begint vrijdag in Wenen de eerste van tientallen rechtszaken over de aansprakelijkheid voor de veroorzaakte schade.

De zaak is aangespannen door de weduwe en zoon van journalist Hannes Schopf (72). De bekende Oostenrijker overleed op 10 april 2020 als gevolg van Covid-19, vier weken na zijn skivakantie met vrienden in Ischgl. Zijn nabestaanden zijn ervan overtuigd dat hij het coronavirus opliep in de volgepakte bus naar het station tijdens de chaotische evacuatie van het wintersportoord. Door de files duurde de rit drie uur.

Zijn nabestaanden eisen 100.000 euro smartengeld van de Oostenrijkse staat, maar vooral ook dat die ‘‘eindelijk” de verantwoordelijkheid op zich neemt. ,,Daar is tot nu toe niks van te merken, wat het lijden verlengt’’, zegt hun advocaat in Duitse media.

Alvorens de claim te kunnen behandelen, moet de civiele rechter vaststellen of de staat überhaupt aansprakelijk is. Voor de Oostenrijkse consumentenvereniging (VSV) staat dat buiten kijf. ,,De autoriteiten waarschuwden te laat, sloten de après-ski bars te laat en ontruimden het Paznaundal te laat en te chaotisch. Daardoor raakten duizenden mensen besmet met het coronavirus en kon het zich verspreiden door Europa’’, verklaarde voorzitter Peter Kolba tegenover de publieke omroep ORF.

Ernstige inschattingsfouten

De landsadvocaat van de Oostenrijkse staat ontkende de beschuldigingen in een eerder stadium. Een onafhankelijke onderzoekscommissie stelde ‘ernstige inschattingsfouten’ van de autoriteiten vast. Zo bleef het skigebied open tot 12 maart 2020, terwijl een barman al op 7 maart positief was getest op corona. Inwoners en toeristen werden pas gewaarschuwd toen bleek dat hij vijftien collega’s had besmet. Door het gebied op 13 maart zonder enige voorbereiding in quarantaine te plaatsen, veroorzaakte kanselier Sebastian Kurz paniek onder de ruim 10.000 toeristen. Die werden in allerijl geëvacueerd, waarna bij slechts 2600 een bron-en contactonderzoek plaatsvond, aldus het rapport.

In totaal zijn volgens Kolba al vijftien Ischgl-zaken aangespannen bij de rechtbank en er volgen nog ruim zestig. ,,Wij zijn bereid tot een schikking’’, aldus de VSV-zegsman. Hij verwacht dat er uiteindelijk tot zo’n 3000 schadeclaims zullen worden ingediend en dat de vereniging ook groepsvorderingen naar Oostenrijks recht aanhangig zal maken. Ruim 6000 toeristen uit 45 landen sloten zich al aan bij zo’n groepsclaim, waaronder acht honderd Nederlanders.

32 doden

Volgens de Oostenrijkse consumentenvereniging lijdt vijf procent van de toeristen die zich meldden aan langdurige Covid met symptomen als hoofdpijn, slaapstoornissen en kortademigheid en stierven 32 van hen.

Het Openbaar Ministerie in Innsbruck startte in verband met de corona-uitbraak een onderzoek tegen vijf personen, onder wie vier ambtenaren. Het is niet duidelijk of ze zullen worden aangeklaagd.

