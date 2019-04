Eerste slachtoffers aanslagen Sri Lanka krijgen gezicht: populaire tv-kok en dochter overleden in hotel

update Overleden Nederland­se vrouw (54) was op vakantie met gezin toen terrorist toesloeg aan paasont­bijt

21:17 Bij de gruwelijke aanslagen in Sri Lanka is vandaag één Nederlandse vrouw omgekomen. De 54-jarige vrouw overleed als gevolg van de aanslag op het Cinnamon Grand Hotel in hoofdstad Colombo, bevestigt het ministerie van Buitenlandse Zaken (BuZa). Daar was ze op vakantie met haar gezin.