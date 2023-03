Eerste tegenkandidaat van Biden voor presidentschap in VS trapt campagne af

Reportage Rouwen om bootdrama in Italië: lange rijen bruine kisten en in het midden vijf kleine witte

Het drama met een migrantenboot in Zuid-Italië leidt tot hartverscheurende taferelen in het plaatsje Crotone. Een enorme sporthal is gevuld met lange rijen bruine kisten. ,,Mijn broer heeft kinderen onder een laken gelegd.”