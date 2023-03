Eerste verdachten opgepakt voor vergiftiging honderden schoolmeisjes Iran

Iran heeft voor het eerst verdachten aangehouden in het onderzoek naar de massale vergiftiging van schoolmeisjes. De arrestaties vonden plaats in vijf verschillende provincies, aldus plaatsvervangend binnenlandminister Majid Mirahmadi tegen staatsmedia.

Hoeveel personen er zijn opgepakt, is niet bekendgemaakt. Het is nog steeds niet duidelijk waarom de kinderen zijn vergiftigd en wat voor middel is gebruikt. Mogelijk zijn de mysterieuze aanvallen erop gericht meisjes ervan te weerhouden naar school te gaan, verklaarden Iraanse functionarissen eerder.

Sinds november zijn in 25 van de 31 provincies die Iran rijk is honderden meisjes met vergiftigingsverschijnselen opgenomen in het ziekenhuis. In totaal vertoonden tot nu toe meer dan duizend meisjes symptomen van een mogelijke vergiftiging. De slachtoffers kampten met hoofdpijn, ademhalingsproblemen en duizeligheid. Voor zover bekend overleefden alle meisjes de vermoedelijke vergiftigingen.

Verschillende meisjes meldden een vreemde geur voor ze ziek werden, wat doet vermoeden dat ze werden blootgesteld aan een giftig gas. Sommige ouders hebben vanwege de vergiftigingen al besloten hun kinderen van school te halen en voeren protest tegen de regering.

De vergiftigingen leiden tot nieuwe protesten tegen het regime in Teheran, dat al te maken had met grote onvrede onder de bevolking. Iraniërs houden sinds september grote antiregeringsbetogingen. Die protesten begonnen na de dood van de 22-jarige Mahsa Amini. Zij werd door de moraalpolitie opgepakt omdat ze haar hoofddoek niet op de juiste manier zou hebben gedragen en stierf in detentie.