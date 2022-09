Eeuwenoude gestolen kunstobjecten uit Met Museum New York in beslag genomen

Volgens The New York Times, die over de beslaglegging bericht, werden de kunstvoorwerpen de afgelopen maanden tijdens drie verschillende huiszoekingen uit het vooraanstaande ‘Met’ museum gehaald. De krant schrijft dat acht van de 27 in beslag genomen voorwerpen rechtstreeks waren gekocht van de Italiaan Gianfranco Becchina. Hij was de eigenaar van een kunsthandel in Zwitserland totdat in 2001 aan het licht kwam dat hij kunst illegaal verhandelde.