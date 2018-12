Eiffeltoren en Louvre dicht vanwege protesten Gele Hesjes

Een reeks attracties in Parijs blijft zaterdag dicht in verband met de protesten van de Gele Hesjes in de Franse hoofdstad. Zo zullen toeristen bij de Eiffeltoren en het Louvre voor dichte deuren komen te staan. Ook diverse voetbalwedstrijden zijn afgelast.

De aangekondigde demonstraties stellen de leiding van de Eiffeltoren niet in staat om de ‘bezoekers in veilige omstandigheden te begroeten', aldus een verklaring van de uitbaters van de attractie. Op last van de politie blijven onder andere een tiental musea, de Opera en winkels in het centrum dicht.

De beweging van de Gele Hesjes, die onder andere demonstreert tegen de hoge brandstofprijzen, heeft de aanhang via internet opgeroepen zaterdag weer de straat op te gaan. Afgelopen weekeinde liep een protest in Parijs volledig uit de hand. De Franse regering zet zaterdag in het hele land 89.000 veiligheidsmensen in om de demonstraties in goed banen te leiden. Alleen al in Parijs zullen achtduizend manschappen worden ingezet.

,,We hebben hier te maken met mensen die niet komen om te demonstreren maar willen rellen en we willen de mankracht hebben om hen geen vrije hand te geven’', aldus de eerste minister. Volgens de premier gaan ook tien pantservoertuigen van de gendarmerie de weg op. Dat is voor het eerst sinds de rellen in de buitenwijken van Parijs in 2005.

Voetbal

Ook gaan zes van de tien voetbalwedstrijden in de hoogste Franse voetbalcompetitie komend weekeinde niet door. De lokale autoriteiten zetten vandaag een streep door de ontmoeting tussen Nîmes en Nantes wegens aangekondigde protestacties van de Gele Hesjes. Eerder werden al vijf duels om dezelfde reden uitgesteld door de Franse voetbalbond.

Het geweld afgelopen weekend leidde tot bijna 200 arrestaties. Bekijk hieronder de beelden: