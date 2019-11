Eigenaar foie gras-boerderij: 183 eenden van schrik gestorven na inval activisten

Een veertigtal activisten van Animal Resistance drong zaterdag rond 11.30 uur een van de stallen van de eendenboerderij binnen langs de Doornhoekstraat in Bekegem. Ze eisten dat de laatste foie gras-kwekerij van Vlaanderen met onmiddellijke ingang de deuren zou sluiten. De actie werd live gestreamd op de Facebookpagina van de dierenrechtenorganisatie en zou uiteindelijk tot laat in de middag duren.



Twee dagen na de inval blijken de gevolgen voor het bedrijf groot. In de stal waar de activisten binnendrongen zijn volgens de bedrijfsleider intussen 183 van de 500 eenden overleden. ,,Die dieren hebben enorm afgezien”, zucht Callemeyn. ,,Onze eenden moeten voor de kweek van foie gras rustig blijven en zitten daarom in kooien, waarin ze niet te veel kunnen bewegen. Toen ineens veertig mensen tussen die kooien rond gingen lopen met de felle lichten van hun gsm’s aan, waren de dieren in shock. Het was afgrijselijk. Veel eenden zijn gewoon doodgevallen door de stress. Omdat de kans klein is dat de nog levende eenden zullen overleven, hebben we besloten om hen morgen (dinsdag, red.) te slachten.”

Klacht

De bedrijfsleider van Bekegemse Foie Gras is niet te spreken over het optreden van Animal Resistance. ,,Door hun eigen domheid hebben ze de dood van honderden eenden op hun geweten. Die mensen hebben een actie gepland zonder kennis van zaken. Hun enige doel was hun eigen organisatie in de picture plaatsen. Bijzonder egoïstisch als je het mij vraagt. Ik ben bereid om te luisteren naar ieders mening. Maar de gewelddadige manier waarop deze mensen die tot uiting hebben gebracht, daar heb ik geen respect voor.”

Juist de kleine kooien waren reden voor Animal Resistance om de stal binnen te vallen, stelde een woordvoerder afgelopen weekend. ,,Nadat we beelden zagen van de kleine kooien, de ondergrond waarop deze dieren moeten leven en de tientallen dode en gewonde eenden, waren we allemaal erg van slag”, zei woordvoerder Glenn Lemmens. ,,We hebben aangedrongen bij de minister om de kwekerij te sluiten, maar daar kwam geen reactie op. Daarom besloten we het heft in eigen handen te nemen om deze wantoestanden aan te kaarten.”

De Vlaamse regering heeft overigens al besloten dat de boerderij voor 2023 moet sluiten. De activisten nemen daar geen genoegen mee. ,,Als de boerderij voor 2020 sluit, bespaart dit volgens ons het leed van 300.000 tot 350.000 eenden. We beseffen dat deze actie niet legaal is, maar het is ons laatste redmiddel. We zijn bereid de gevolgen te dragen.”

Lemmens was vanavond voor deze site niet bereikbaar om op de claim van de eendenboerderij te reageren.

De actie van Animal Resistance is te vergelijken met die in een varkensstal in Boxtel, eerder dit jaar. Vorige week werden de dierenactivisten die hierbij betrokken waren veroordeeld tot een boete van 300 euro en een voorwaardelijke celstraf.

Volledig scherm Eigenaar Filip Callemeyn van Bekegemse Foie Gras © Bart Boterman