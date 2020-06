Eigenares hotel aan Waddenzee bedreigd na weigeren dikke mensen

Een hoteleigenares in Cuxhaven, een stadje aan de Waddenzee in Noord-Duitsland, wordt naar eigen zeggen zwaar bedreigd. De reden: de mededeling op de website van het hotel dat de inrichting niet geschikt is voor mensen met overgewicht.

,,Omwille van aansprakelijkheid wijzen wij erop dat het interieur niet geschikt is voor mensen met een lichaamsgewicht van meer dan 130 kilogram”, schreef uitbaatster Angelika Hargesheimer op de website van Beachhotel Sahlenburg. Hargesheimer heeft een zogeheten boetiekhotel, met mooie meubeltjes die volgens haar niet erg geschikt zijn voor zwaarlijvigen.

De eigenares zegt tegenover Duitse media dat ze de tekst op haar website heeft gezet nadat een man door een hotelbed was gezakt, en daarna schadevergoeding eiste. Andere klanten zouden hebben geklaagd over te kleine stoeltjes en een te kleine doucheruimte.

Niet discrimineren

Hargesheimer wil mensen met overgewicht niet discrimineren, maar voorkomen dat mensen met overgewicht een onprettig verblijven in haar hotel: ,,Gasten zouden van hun tijd hier moeten kunnen genieten.” Het boetiekhotel aan de Waddenzee was overigens ook al verboden terrein voor rokers en kinderen.

Nadat Duitse media een paar dagen geleden melding maakten van de gewichtsregel, zijn Hargesheimer en haar gezin het slachtoffer geworden van ‘zware bedreigingen’. meldt ze vandaag. De politie in Cuxhaven stelt tegenover Duitse media dat ze een anonieme brief onderzoekt op ‘strafrechtelijke relevantie’.

Volledig scherm Foto ter illustratie © Getty Images

Woedend

De Duitse Vereniging Tegen Gewichtsdiscriminatie is woedend over de actie van het boetiekhotel. ,,Tot nu toe konden dikke mensen zelf beslissen welke hotels ze geschikt achten’’, zegt hun woordvoerder. ,,Als alle hotels straks soortgelijke aansprakelijkheidsregels in hun algemene voorwaarden opnemen, wordt vakantie voor mensen met overgewicht spitsroeden lopen.” De vereniging pleit ervoor om discriminatie vanwege gewicht op te nemen in de wet voor gelijke behandeling, naast bijvoorbeeld huidskleur of geloof.

Ook hier een probleem

Ook in Nederland is gewichtsdiscriminatie ‘een serieus probleem waar velen in stilte onder lijden’, stelde internist-endocrinoloog Liesbeth van Rossum van het Erasmus MC in Rotterdam in 2018 tegenover deze site. Ze benoemde toen bijvoorbeeld het feit dat mensen met overgewicht moeilijker aan een baan komen.