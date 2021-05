Einde van ramadan in Israël: normaal een feestdag, nu vrees voor geweld

Eid al-Fitr, de feestdag die het einde van een maand van ramadan markeert, is meestal een feestelijke tijd waarin gezinnen nieuwe kleren kopen en samenkomen voor grote feesten. Deze keer wordt er gevreesd voor een nieuwe dag van schuilkelders en geweld. Moslimleiders drongen er bij de gelovigen op aan gemeenschappelijke Eid-gebeden thuis of in de dichtstbijzijnde moskeeën te vieren, in plaats van in de openlucht, zoals gebruikelijk is.

Bij gebrek aan een bestand dreigt het vandaag een herhaling te worden van wat er eerder deze week gebeurde: de islamitische militie Hamas schiet raketten op Israëlische doelen; de Israëlische luchtmacht antwoordt met luchtaanvallen. Het ministerie van Volksgezondheid van Gaza meldde dat het dodental is gestegen tot 69 Palestijnen, onder wie 16 kinderen en 6 vrouwen. De Islamitische Jihad bevestigde de dood van 7 militanten, terwijl Hamas erkende dat een topcommandant en verschillende andere leden zijn gedood.

Israël zegt dat het aantal gedode militanten veel hoger is dan Hamas wil toegeven. In Israël zijn in totaal 7 mensen omgekomen, van wie 4 gisteren. Onder hen bevonden zich een soldaat die werd gedood door een antitankraket en een 6-jarig kind dat werd geraakt door een raketaanval.

Gevechten

De laatste drie oorlogen tussen Israël en Hamas waren grotendeels beperkt tot Gaza, het verarmde en geblokkeerde Palestijnse grondgebied, en de Israëlische gemeenschappen aan de grens. Maar deze keer worden ook uit andere delen van het land gevechten gemeld. Het Israëlische leger meldt dat er sinds maandag meer dan 1600 raketten zijn afgevuurd, waarvan een kwart het doel niet haalde en in Gaza zou zijn geland. De raketafweer van Israël zou 90 procent van de overige raketten hebben onderschept. Israëlische luchtaanvallen hebben ongeveer 600 doelen in Gaza getroffen, aldus het leger.

Hoewel functionarissen van de Verenigde Naties en Egypte hebben gezegd dat er aan een staakt-het-vuren wordt gewerkt, is daar weinig van te merken. Het Israëlische televisiestation Channel 12 meldde gisteravond dat het Veiligheidskabinet van premier Benjamin Netanyahu toestemming had gegeven voor een uitbreiding van het tegenoffensief.

VN-secretaris-generaal Antonio Guterres veroordeelde de ‘willekeurige lancering van raketten’ vanuit civiele gebieden in Gaza naar Israëlische bevolkingscentra, maar hij drong er ook bij Israël op aan ‘maximale terughoudendheid’ te betrachten. De Amerikaanse president Joe Biden zei dat hij een hoge diplomaat naar de regio stuurde om te proberen de spanningen te verminderen.

Munt

Hamas probeert ondertussen zoveel mogelijk politieke munt te slaan uit een conflict dat een maand geleden begon in Jeruzalem. Daar demonstreerden jongeren tegen de dreigende uitzetting van tientallen Palestijnse families die plaats moeten maken voor joodse kolonisten. Dat leidde tot botsingen met de politie en meer protesten over het soms hardhandige ingrijpen van de politie.

Hamas, dat beweert Jeruzalem te verdedigen, lanceerde maandag een spervuur ​​van raketten op de stad, waar de demonstraties en straatgevechten doorgingen. Sinds gisteren hebben die confrontaties zich uitgebreid naar andere delen van het land. Joodse en Arabische knokploegen gingen elkaar te lijf in de centrale stad Lod, ondanks de noodtoestand en een avondklok. In het nabijgelegen Bat Yam viel een menigte joodse nationalisten een Arabische automobilist aan.

Andersom worden ook joodse burgers verrast door gewelddadige Palestijnen. De spanningen worden volgens sommige waarnemers vergroot door de steeds machtiger wordende extreemrechtse groeperingen in Israël die zetels hebben gewonnen bij de verkiezingen in maart en die zijn verbonden met Netanyahu. De Israëlische politie zei dat twee mensen werden neergeschoten en gewond raakten in Lod. Tientallen mensen werden daar en in andere steden in Israël gearresteerd toen botsingen en rellen uitbraken.

Twintig procent

De Arabische minderheid van Israël vormt ongeveer 20 procent van de bevolking en is de afstammeling van Palestijnen die in het land bleven na de oorlog van 1948 rond de oprichting van Israël, toen naar schatting 700.000 mensen vluchtten of werden verdreven uit hun huizen in steden als Lod. Ze hebben staatsburgerschap, inclusief stemrecht, maar klagen dat ze op grote schaal worden gediscrimineerd.

Arabische burgers spreken Hebreeuws en zijn goed vertegenwoordigd in de medische professie en universiteiten van Israël, maar ze identificeren zich grotendeels met de Palestijnse zaak, waardoor veel Israëli’s hen met argwaan bekijken. De Arabieren van Lod, die ongeveer een derde van de stadsbevolking uitmaken, behoren tot de armste gemeenschappen in Israël.

Quote We hebben het over jonge mensen zonder horizon, zonder dromen, die werkloos zijn en in een zeer moeilijke realiteit leven Nasreen Haddad Haj-Yahya

,,We hebben het over jonge mensen zonder horizon, zonder dromen, die werkloos zijn en in een zeer moeilijke realiteit leven”, zegt Nasreen Haddad Haj-Yahya tegen persbureau AP. Ze is de directeur van het Arabisch-joodse relatieprogramma bij het Israel Democracy Institute, een onafhankelijke denktank.

Volgens haar was de woede van de afgelopen twee dagen niet gericht op Lods oude joodse gemeenschap, maar op meer ideologische nieuwkomers. ,,Het is niet om wie ze zijn. Het is omdat ze proberen Lod te joods te maken. Ze proberen de inheemse Arabische inwoners te verdrijven”, zei ze. ,,De jongeren zien het als een bedreiging voor hun aanwezigheid in het land, voor hun bestaan.”

Het is nog onduidelijk hoe de gevechten in Gaza de politieke toekomst van Netanyahu zullen beïnvloeden. Hij slaagde er niet in een ​​regeringscoalitie te vormen na de onduidelijke parlementsverkiezingen in maart, en nu hebben zijn politieke rivalen drie weken om te proberen er een te vormen.

