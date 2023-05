Eindhovenaar (37) in levensgevaar nadat petanquebal ontploft tijdens vrijgezellenfeest, ander lichtgewond

updateEen vrijgezellenavond in de Belgische stad Stavelot is afgelopen zaterdag uitgelopen op een drama. Een 37-jarige man uit Eindhoven vecht momenteel voor zijn leven nadat een petanquebal explodeerde die in een vuurkorf was beland. ‘Hij heeft veel bloed verloren’. Een ander slachtoffer raakte lichtgewond.

Het incident gebeurde dicht bij een vakantiehuis in Stavelot nabij het racecircuit Spa-Francorchamps. Een groep van veertien Nederlanders verbleef er om een vrijgezellenfeest te vieren, zo melden lokale media. Rond 21.30 uur ging het mis. De mannen, waarvan de meesten zijn geboren in de jaren tachtig of begin jaren negentig, zaten rondom een vuurkorf en daarin of daaronder lagen petanqueballen. Die zouden door de hitte heet geworden zijn en een ervan ontplofte.

,,Het had een granaateffect’’, meldt de politie van Stavelot-Malmedy aan lokale kranten. ,,Toen de bal ontplofte, kwamen er bij iemand slingerende stukken achter in de schedel terecht.”

Een woordvoerder van de lokale politie bevestigt het nieuws tegenover deze site en vult aan: ,,Het moet een indrukwekkende knal zijn geweest. De getroffen man heeft veel bloed verloren.’’

Helikopter

De zwaargewonde man werd met spoed in een helikopter naar het universitair ziekenhuis in Luik gebracht. Daar vecht hij momenteel om te overleven. Een tweede Nederlander raakte bij de explosie ook gewond. ,,Hij had kleine brandwonden en is ter plekke verzorgd’’, zegt de woordvoerder van de politie.

Zijn collega’s van het ‘laboratorium’ doen momenteel ter plekke onderzoek. ,,De vraag is hoe de petanquebal in de vuurkorf is beland. Hebben ze hem er bijvoorbeeld expres ingegooid? En hebben ze misschien een middel gebruikt om het vuur aan te wakkeren?’’

Frankrijk

Een aantal jaar geleden kwam iemand in Frankrijk om het leven nadat een petanquebal in een familiebarbecue belandde en ontplofte. Metaaldeeltjes kwamen in het hoofd van de 31-jarige man, die uiteindelijk stierf aan zijn verwondingen.

Petanque, een van de meest populaire spellen in Frankrijk, is een vorm van jeu de boules waarbij metalen ballen zo dicht mogelijk bij een kleine houten bal gegooid moeten worden.