Eindrapport Capitoolbestorming: Trump speelde centrale rol

oorlog oekraïne LIVE | VS: circa 50.000 Wag­ner-huurlingen actief in Oekraïne, ‘Russische parachutis­ten achter bloedbad Boetsja’

Het Russische huurlingenleger Wagner Groep dat meevecht in Oekraïne heeft een wapenlevering van Noord-Korea ontvangen. Dat meldt persbureau AP. De Wagner Groep zou betaald hebben voor onder meer raketwerpers en munitie. En: in Duitsland is een medewerker van de buitenlandse inlichtingendienst (BND) opgepakt omdat hij verdacht wordt van spionage voor Rusland. Volg alle ontwikkelingen in het liveblog hieronder.

4:12